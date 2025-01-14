Пісторіус пояснив, чому пакет допомоги Україні на €3 млрд ще не погодили

Уряд Німеччини все ще працює над наданням пакета на 3 млрд євро для України. Однак процес не завершено через фіскальні проблеми.

"Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого, підтримка Німеччини для України залишиться надійною, міцною і рішучою. Немає сумнівів у цьому", - заявив він.

Що стосується пакета на 3 млрд євро, то, за його словами, уряд робить усе, але ще не завершилися внутрішні переговори.

"Це питання коштів, яких у бюджеті немає. Це фіскальна проблема бюджету і нам потрібно її вирішити, ми намагаємося знайти рішення. Інші партії, які можуть увійти в майбутній уряд, показують готовність рухатися в цьому напрямку. Я оптимістично налаштований", - додав Пісторіус.