Південна Корея засудила визнання КНДР факту відправлення своїх військ на війну проти України

Південна Корея засуджує військову співпрацю росії й Північної Кореї, яка виявляється у спільній участі у війні проти України.

Заяву із Сеула розмістили після публічних заяв із москви й Пхеньяна про спільну бойову операцію військ КНДР і рф під час війни проти України.

У МЗС Південної Кореї називають те, що відбувається "черговим знущанням" над міжнародною спільнотою, звертаючи увагу, що в Пхеньяні стверджують, що їхні дії "повністю відповідають міжнародному праву".

Сеул заявляє, що широка військова співпраця між рф і КНДР є грубим порушенням міжнародних норм, Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН.

Виправдовуючи скерування своїх військ на підтримку росії, Пхеньян "насміхається" з міжнародної спільноти, вважають у МЗС Південної Кореї.

Південнокорейські дипломати закликали москву й Пхеньян "негайно припинити незаконну військову співпрацю", оскільки вона "серйозно підриває мир і стабільність" у світі, зокрема в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.