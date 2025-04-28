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Південна Корея засудила визнання КНДР факту відправлення своїх військ на війну проти України

28 квітня 2025, 15:33
Південна Корея засудила визнання КНДР факту відправлення своїх військ на війну проти України
Фото: Reuters
У МЗС Південної Кореї називають те, що відбувається "черговим знущанням" над міжнародною спільнотою
Південна Корея засуджує військову співпрацю росії й Північної Кореї, яка виявляється у спільній участі у війні проти України.
 
Про це заявило МЗС Південної Кореї, повідомляє Yonhap News.
 
Заяву із Сеула розмістили після публічних заяв із москви й Пхеньяна про спільну бойову операцію військ КНДР і рф під час війни проти України.
 
У МЗС Південної Кореї називають те, що відбувається "черговим знущанням" над міжнародною спільнотою, звертаючи увагу, що в Пхеньяні стверджують, що їхні дії "повністю відповідають міжнародному праву".
 
Сеул заявляє, що широка військова співпраця між рф і КНДР є грубим порушенням міжнародних норм, Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН.
 
Виправдовуючи скерування своїх військ на підтримку росії, Пхеньян "насміхається" з міжнародної спільноти, вважають у МЗС Південної Кореї.
 
Південнокорейські дипломати закликали москву й Пхеньян "негайно припинити незаконну військову співпрацю", оскільки вона "серйозно підриває мир і стабільність" у світі, зокрема в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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