Польща звинувачує росію у масштабних кібератаках на енергетику країни

31 січня 2026, 13:16
Фото: espreso.tv
За даними відомства, метою російських хакерів було безповоротно знищити дані на пристроях комбінованої теплоелектростанції, але частину атаки заблокувало програмне забезпечення безпеки.

Польська Група реагування на надзвичайні ситуації у кіберпросторі (CERT Polska) вважає, що російська внутрішня розвідка ймовірно стоїть за масштабними кібератаками на енергетичні об’єкти Польщі наприкінці грудня 2025 року.

Про це йдеться у звіті CERT Polska, цитує Reuters.

За даними CERT Polska, атаки торкнулися понад 30 об’єктів, включно з установами відновлюваної енергетики, виробничими компаніями та заводами, що постачають тепло майже півмільйону споживачів. У звіті відомства йдеться про групу хакерів ФСБ росії, відому під псевдонімами "Berserk Bear" і "Dragonfly". CERT Polska назвала атаки "суто деструктивними за своєю природою" та порівняла їх із підпалом.

За даними відомства, метою російських хакерів було безповоротно знищити дані на пристроях комбінованої теплоелектростанції, але частину атаки заблокувало програмне забезпечення безпеки.

Незалежна компанія ESET підтвердила часткову причетність рф, але зв’язала шкідливе ПЗ із військовим підрозділом Sandworm, наголосивши, що інші аспекти атак могли виконувати й інші хакерські групи.

Джон Галтквіст із Google Threat Intelligence Group підкреслив, що діяльність «Berserk Bear» свідчить про ескалацію від шпигунства до руйнівних дій і становить серйозну загрозу для безпеки, зокрема під час Зимових Олімпійських ігор, що розпочнуться 6 лютого.

"росія вже раніше намагалася вплинути на відкриття Олімпіади, і вони були дуже активні під час літніх ігор. Ці кібератаки є реальною загрозою", – зазначив Галтквіст.

ПольщаФСБрозвідкакібератакавійна в Україні

