CУСПІЛЬСТВО

Помер Роберт Дюваль, зірка фільму "Хрещений батько"

16 лютого 2026, 20:51
Помер Роберт Дюваль, зірка фільму
кадр з фільму "Хрещений батько"
Актор помер мирно у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія, у неділю.

У віці 95 років помер легендарний американський актор Роберт Дюваль - лауреат премії "Оскар" і зірка культових стрічок "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та десятків інших фільмів, в яких він втілював образи сильних і харизматичних героїв.

Про це пише CNN.

Як повідомило PR-агентство Дюваля від імені дружини Лусіани, актор помер мирно у своєму будинку в Міддлбурзі, штат Вірджинія, у неділю.

У заяві зазначено, що офіційної церемонії прощання не планується.

Натомість родина закликала всіх, хто хоче вшанувати пам’ять митця, зробити це по-своєму: переглянути улюблений фільм за його участі, поділитися історією за столом із друзями або вирушити у поїздку сільською місцевістю, щоб відчути красу світу.

Широку славу йому принесли ролі Тома Гейгена у стрічках "Хрещений батько" (1972) та "Хрещений батько частина II" (1974), підполковника Кілґора в "Апокаліпсис сьогодні" (1979), а також участь у фільмах "Убити пересмішника" (1962) та мінісеріалі "Самотній голуб" (1989).

Його репліка з "Апокаліпсис сьогодні" — "Я люблю запах напалма зранку" — стала однією з найвідоміших цитат в історії кіно.

Окрім "Оскара", Дюваль отримував численні номінації за ролі у фільмах "The Great Santini", "The Apostle", "A Civil Action", а також за участь у картині "The Judge" (2015). Він не лише грав, а й писав сценарії, режисував та продюсував окремі проєкти.

Народився Роберт Дюваль 5 січня 1931 року в Сан-Дієго в родині військового. Після служби в армії навчався акторської майстерності у Нью-Йорку, де його однокурсниками та друзями були Дастін Гоффман і Джин Гекмен.

Дюваль залишався активним у кіно до останніх років життя.

Роберт Дюваль"Хрещений батько"

