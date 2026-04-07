Порт Усть-Луга та хімзавод у Воронезькій області знову атакували дрони

Дрони атакували Ленінградську та Воронезьку області росії в ніч проти 7 квітня.

Про це повідомили місцеві губернатори.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що ППО за ніч виявила та знищила над регіоном 16 безпілотників. Як заявляється, унаслідок падіння збитого БпЛА і займання покрівлі складу постраждав чоловік. Він перебуває в лікарні з опіками. Вогонь уже загасили, проте виявлено пошкодження технологічної споруди підприємства. Виробничий процес там припинено. Гусєв не став уточнювати, про яке підприємство йдеться. російські Telegram-канали пишуть, що був атакований хімзавод "Минудобрения" в місті Розсош.

Це одне з найбільших хімічних підприємств області, що виробляє, зокрема, аміачну селітру, яку використовують у виробництві вибухових речовин. Раніше воно вже опинялося під атакою безпілотників. Губернатор Ленінградської області рф Олександр Дрозденко повідомив, що за ніч над регіоном було збито 20 безпілотників, не вдаючись у деталі щодо наслідків.

Telegram-канали, що повідомляють про далекобійні удари українських безпілотників, зазначають, що ціллю був порт Усть-Луга. Bloomberg писав, що лише недавно він відновив відвантаження сирої нафти після кількаденних перебоїв, які виникли через атаки українських безпілотників.