Потрібно відповідати силою: Зеленський про нічну атаку рф

24 січня 2026, 12:19
Потрібно відповідати силою: Зеленський про нічну атаку рф
Кожен російський удар по енергетиці України доводить, що "не можна зволікати з поставками ППО", зазначив український президент.
Унаслідок повітряної атаки рфу ніч на 24 січня в Україні поранено десятки людей.
 
Про це у Facebook проінформував президент України Володимир Зеленський.
 
"Уночі росія масовано атакувала наші регіони – випустили понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів. Під ударами Київ і область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина", – написав глава держави.
 
У Києві й області головною ціллю росіян була енергетика, зазначив Зеленський.
 
"На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку",– розповів президент. 
 
Як указав Зеленський, кожен такий російський удар по енергетиці України "доводить, що не можна зволікати з поставками ППО".
 
"Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію й допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру і пройти людям холод зими", – зазначив президент.
 
Зеленський додав, що обов'язково потрібно реалізувати все, про що він домовився на зустрічі в Давосі з президентом США Дональдом Трампом щодо ППО.

 

