Потрібно відповідати силою: Зеленський про нічну атаку рф

У Києві й області головною ціллю росіян була енергетика, зазначив Зеленський.

"На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку",– розповів президент.

Як указав Зеленський, кожен такий російський удар по енергетиці України "доводить, що не можна зволікати з поставками ППО".

"Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію й допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру і пройти людям холод зими", – зазначив президент.

Зеленський додав, що обов'язково потрібно реалізувати все, про що він домовився на зустрічі в Давосі з президентом США Дональдом Трампом щодо ППО.