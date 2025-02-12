Повне звільнення територій України від рф є "нереалістичним" – міністр оборони США

Гегсет назвав прагнення повернутися на кордони 1991 року "гонитвою за ілюзорною метою"

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що Україні не варто прагнути повернутися на кордони 1991 року, адже це нібито "нереалістично".

Про це він сказав під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", цитує ABC News.

Гегсет також назвав прагнення повернутися на кордони 1991 року "гонитвою за цією ілюзорною метою», яка «лише продовжить війну і спричинить більше страждань".

Крім того, за його словами, США не вважають членство України в НАТО "реалістичним наслідком" майбутніх потенційних переговорів.