Представник Пентагону обговорив у Токіо посилення альянсу з Японією

Високопосадовець Пентагону обговорив у Токіо зміцнення військового альянсу США та Японії з японським колегою.

Видання зазначає, що Вашингтон продовжує тиснути на своїх союзників в Азії, щоб ті збільшили витрати на оборону та полегшили навантаження на американську армію.

Заступник міністра оборони з питань політики США Елбрідж Колбі обмінявся думками щодо регіональної безпекової ситуації з віцеміністром закордонних справ Японії Такехіро Фунакоші.

“Вони погодилися з критичною роллю, яку обидві країни відіграють у посиленні можливостей альянсу Японії та США щодо стримування та реагування”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Візит Колбі відбувся через кілька днів після публікації нової Стратегії національної безпеки США, яка зобов'язує Міністерство оборони “підтримувати сприятливий баланс військової сили в Індо-Тихоокеанському регіоні”, надаючи пріоритет загрозам, що виникають від міграції та наркотиків у Західній півкулі.

Увага в Азії зосереджена на так званому “першому ланцюгу островів”, що простягається від Японського архіпелагу через Тайвань і до Філіппін. Згідно зі Стратегією, для стримування агресії Китаю, включно з будь-якими спробами захоплення Тайваню, союзники США мають взяти на себе більшу частину оборонного навантаження.