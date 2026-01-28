Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
28 січня 2026, 12:51
Представник Пентагону обговорив у Токіо посилення альянсу з Японією
Фото: afp.com
Видання зазначає, що Вашингтон продовжує тиснути на своїх союзників в Азії.
Високопосадовець Пентагону обговорив у Токіо зміцнення військового альянсу США та Японії з японським колегою.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Видання зазначає, що Вашингтон продовжує тиснути на своїх союзників в Азії, щоб ті збільшили витрати на оборону та полегшили навантаження на американську армію.
 
Заступник міністра оборони з питань політики США Елбрідж Колбі обмінявся думками щодо регіональної безпекової ситуації з віцеміністром закордонних справ Японії Такехіро Фунакоші.
 
Вони погодилися з критичною роллю, яку обидві країни відіграють у посиленні можливостей альянсу Японії та США щодо стримування та реагування”, – йдеться у повідомленні міністерства.
 
Візит Колбі відбувся через кілька днів після публікації нової Стратегії національної безпеки США, яка зобов'язує Міністерство оборони “підтримувати сприятливий баланс військової сили в Індо-Тихоокеанському регіоні”, надаючи пріоритет загрозам, що виникають від міграції та наркотиків у Західній півкулі.
 
Увага в Азії зосереджена на так званому “першому ланцюгу островів”, що простягається від Японського архіпелагу через Тайвань і до Філіппін. Згідно зі Стратегією, для стримування агресії Китаю, включно з будь-якими спробами захоплення Тайваню, союзники США мають взяти на себе більшу частину оборонного навантаження.

 

ЯпоніяПентагонвійна в Україніросія окупанти

