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Президент Бразилії обговорював з Китаєм та ОАЕ посередництво у війні рф проти України

16 квітня 2023, 16:00
Президент Бразилії обговорював з Китаєм та ОАЕ посередництво у війні рф проти України
Джерело: ria
Він також звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту та закликав їх сказати "Досить".

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що він обговорив можливе спільне посередництво росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у конфлікті в Україні.

Про це пише France24.

Лула, який завершував офіційний візит до Китаю та ОАЕ, висловив думку, що різні країни мають приєднатися до "політичної G20", щоб спробувати припинити війну. Він зазначив, що конфлікт був спричинений "рішеннями, прийнятими двома країнами", а саме Україною та росією.

Президент Лула заявив журналістам, що президент путін і президент Зеленський не роблять жодних ініціатив для припинення війни. Він також звинуватив Вашингтон у "заохоченні" війни шляхом постачання зброї Україні.

Лула також розкритикував панування долара у світовій торгівлі та закликав запровадити нову валюту для розрахунків між країнами БРІКС – Бразилією, росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою.

Попри звинувачення проти США та Європи, Лула закликав їх приєднатися до зусиль щодо припинення війни. Він вважає, що всі країни мають працювати разом, щоб знайти мирне вирішення конфлікту.

ЄвропаСШАКитайбразиліяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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