Президент Тайваню запропонував Зеленському обмін інформацією щодо обходу санцій рф

23 січня 2026, 13:13
Flagmaster
В Офісі президента України це поки ніяк не прокоментували.
Президент Тайваню Лай Цінде у п’ятницю запропонував Володимиру Зеленському обмінюватися інформацією їщодо обходу санцій росією.
 
Про це лідер Тайваню написав у соцмережі Х.
 
Виступаючи в Давосі, Зеленський заявив, що росія не змогла б виробляти ракети без критично важливих компонентів, які надходять із Китаю, Європи, Сполучених Штатів і Тайваню.  Лай у своєму дописі зазначив, що Тайвань давно співпрацює з міжнародними партнерами, "рішуче підтримуючи Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкції".
 
"Ми вітаємо подальший обмін інформацією з президентом Зеленським, щоб ще жорсткіше припиняти незаконний транзит через треті країни та приховане кінцеве використання", – написав він і опублікував фото орхідей у кольорах українського прапора.
 
Президент Тайваню також заявив, що молоді тайванські добровольці-військові загинули, воюючи проти росії.
 
"Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору чи порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними. Ми молимося за швидке відновлення миру в Україні", – зазначив він. 
 
Пізніше, спілкуючись із журналістами, Лай висловив сподівання, що Зеленський передасть Тайваню будь-яку інформацію щодо обходу санкцій.
 
"Ми готові посилити контроль за товарами, які прямують через треті країни з прихованим кінцевим пунктом призначення, щоб запобігти їх потраплянню до росії та захистити Україну", – цитує його агентство. 
