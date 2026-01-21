Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Президент Євроради попередив про загрози для Європи через політику Трампа

21 січня 2026, 21:35
Фото: з вільного доступу
Кошта підкреслив, що вирішив скликати у четвер надзвичайний саміт лідерів 27 країн ЄС для обговорення цих викликів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що погрози американського лідера Дональда Трампа ввести мита та взяти під контроль Гренландію загрожують безпеці та процвітанню континенту.

Про це він сказав у Європейському парламенті, передає The Hill

"Геополітичні виклики, перед якими стоїть Європа, іноді здаються гнітючими: агресивна війна росії проти України, підрив міжнародного правопорядку, сумніви щодо основних альянсів, але Європейський Союз вийде з цього сильнішим, більш стійким і суверенним. Щоб це сталося, наша відповідь повинна мати три складові: Європа принципів, Європа захисту і Європа процвітання. Всі ці три складові зараз проходять випробування в рамках трансатлантичних відносин", - запевнив політик.

Кошта підкреслив, що вирішив скликати у четвер надзвичайний саміт лідерів 27 країн ЄС для обговорення цих викликів. 

Також президент Європейської ради заявив, що ЄС не відступить від захисту Гренландії, протидії новим митам та прихильності до альянсу НАТО. 

"По-перше, ми об'єднані принципами міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету. По-друге, ми об'єднані повною підтримкою та солідарністю з Королівством Данія та Гренландією. Тільки вони, Данія та Гренландія, можуть вирішувати своє майбутнє", - зауважив Кошта.

За його словами, лідери Європи також погоджуються, що "подальші мита підірвуть трансатлантичні відносини й угоду між ЄС і США", яка була укладена в липні минулого року, але її доля опинилася під питанням після погрози Трампа ввести мита.

Політик додав, що члени ЄС погоджуються, що "існує спільний трансатлантичний інтерес у мирі та безпеці в Арктиці, зокрема через НАТО", проте наголосив, що європейські країни "готові захищати себе, свої держави-члени, своїх громадян, свої компанії від будь-яких форм примусу".

"І Європейський Союз має для цього силу та інструменти", - запевнив він.

Кошта також сказав, що європейські лідери хочуть "продовжувати конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами, звісно, з усіх питань, що становлять спільний інтерес, а їх багато, оскільки ми є партнерами і союзниками і належимо до трансатлантичної спільноти".

Дональд ТрампДаніяГренландіяЄвросоюзАнтоніу Кошта

