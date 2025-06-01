путін не йтиме на поступки і захоче захопити більше української території – AP

За словами експертів, рф вважає, що її вплив на Україну буде нарощуватися з часом.

російський диктатор путін висуває жорсткі, безкомпромісні вимоги на мирних перемовинах з Україною та продовжує обстрілювати її ракетами й безпілотниками, сигналізуючи про те, що "він погодиться на врегулювання лише на його умовах і продовжуватиме воювати доти, доки вони не будуть виконані".

Про це пише Associated Press.

Своєю чергою глава рф намагається не розсердити президента США Дональда Трампа, схвально говорячи про його дипломатію та заявляючи про відкритість росії до мирних переговорів, попри те, що він ставить максималістські умови, які відкидають Київ та Захід, йдеться у матеріалі.

"Трамп, який колись обіцяв закінчити 3-річну війну за 24 години, перевернув американську політику ізоляції росії, проводячи телефонні розмови з путіним і очорнюючи президента України Володимира Зеленського. Водночас Трамп застеріг путіна від того, щоб той "не підтакував мені", і пригрозив москві санкціями, якщо вона не підтримає його мирні пропозиції", - нагадали у виданні.

Проте останніми днями Трамп показав, що втрачає терпіння до путіна, наголосивши, що російський диктатор "з'їхав з глузду" через посилення повітряних атак на Україну. "Що путін не розуміє, так це те, що якби не я, з росією вже сталося б багато дійсно поганих речей, і я маю на увазі дійсно поганих. Він грає з вогнем!", - попередив американський лідер. Водночас колишній президент рф Дмитро Медведєв, який зараз є заступником голови Ради безпеки путіна, відповів на такі слова Трампа: "Я знаю тільки одну дійсно погану річ - Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!".

Своєю чергою московський аналітик Федір Лук'янов наголосив, що путін веде з Трампом "психологічну гру", а також обоє думають, що добре розуміють один одного.

"Тактика путіна, очевидно, ґрунтується на припущенні, що питання має менший пріоритет для його співрозмовника, який хоче позбутися його так чи інакше, тоді як для російської сторони ніщо не зрівняється з ним за важливістю. За цією логікою, той, хто бачить у ньому щось менш важливе, в кінцевому підсумку піде на поступки", - пояснив Лук'янов.

Однак багато експертів вважають, що росія розширить свій наступ цього літа, аби спробувати окупувати більше території України та встановити жорсткіші умови для досягнення миру.

"москва вважає, що її важелі впливу на Україну будуть нарощуватися з часом, і оскільки Трамп чітко дав зрозуміти, що він вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції", - підкреслив Джек Уотлінг з Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні.

За його прогнозами, рф активізує зусилля, аби захопити всю Донеччину та посилить свої атаки на Україну.

"кремль намагатиметься створити видимість погіршення ситуації, оскільки переговори тривають, і дати зрозуміти Європі, що в тилу небезпечно, щоб утримати європейських військових від введення військ в країну", - зауважив Уотлінг в аналітичному огляді.

Водночас деякі аналітики розглядають перемовини як спробу путіна заспокоїти нетерпіння Трампа.