Питання гарантій безпеки все ще залишається одним із найскладніших у врегулюванні війни в Україні – NYT

Україна намагається з'ясувати, на які гарантії безпеки вона може розраховувати.

Остання серія переговорів зі США наблизила Україну і росію до укладення мирної угоди, яка могла б задовольнити деякі вимоги обох країн. Проте президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що мир можливий тільки, якщо Україна отримає надійні гарантії безпеки.

Про це пише The New York Times.

Питання гарантій безпеки все ще залишається одним із найскладніших у врегулюванні війни. Досі не до кінця зрозуміло, як вони працюватимуть і які країни їх нададуть. Зазначається, що Україна шукає конкретні відповіді, щоб розвіяти побоювання з приводу того, що росія спробує знову напасти. Проте, все ще невідомо, які країни дійсно стануть на захист України в разі повторного нападу.