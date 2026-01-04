Питання гарантій безпеки все ще залишається одним із найскладніших у врегулюванні війни в Україні – NYT
Україна намагається з'ясувати, на які гарантії безпеки вона може розраховувати.
Остання серія переговорів зі США наблизила Україну і росію до укладення мирної угоди, яка могла б задовольнити деякі вимоги обох країн. Проте президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що мир можливий тільки, якщо Україна отримає надійні гарантії безпеки.
Про це пише The New York Times.
Питання гарантій безпеки все ще залишається одним із найскладніших у врегулюванні війни. Досі не до кінця зрозуміло, як вони працюватимуть і які країни їх нададуть. Зазначається, що Україна шукає конкретні відповіді, щоб розвіяти побоювання з приводу того, що росія спробує знову напасти. Проте, все ще невідомо, які країни дійсно стануть на захист України в разі повторного нападу.
3 січня, в Україну прибули 18 радників національної безпеки з країн-партнерів, щоб обговорити деталі проекту мирного плану. За словами Зеленського, робота над гарантіями безпеки, планом відновлення України та покроковим планом дій для припинення війни стрімко просувається. Він також висловив сподівання на те, що робота над цими документами буде завершена вже в січні.
У виданні додали, що найближчими днями триватимуть переговори української сторони з представниками "коаліції охочих". Пізніше також заплановані зустрічі з представниками США.
У виданні пояснили, що наполегливість України в питанні гарантій зумовлена гірким досвідом, коли попередні домовленості виявилися неспроможними. Журналісти нагадали, що найболючішим прикладом для України є Будапештський меморандум. Згідно з цією угодою Україна передала рф стару радянську ядерну зброю в обмін на "гарантії безпеки" від росії, США та Великої Британії. Китай і Франція дали окремі гарантії.
Проблема Будапештського меморандуму полягала в тому, що він не містив докладних відомостей щодо гарантій і не давав обіцянок про військову підтримку в разі нападу. Українські урядовці впевнені, що саме відсутність конкретики дала росії свободу дій для вторгнення в Україну, яке вона розпочала 2014 року з анексії Криму. У виданні нагадали, що в нещодавньому проєкті мирного плану йдеться про те, що США, НАТО і деякі країни Європи можуть надати Україні гарантії, аналогічні до Статті 5 Альянсу. Це положення НАТО про колективну оборону, яке зобов'язує членів Альянсу приходити на допомогу один одному в разі нападу.