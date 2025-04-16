Радника Пентагону терміново відправлено у відпустку через витік даних – Reuters
16 квітня 2025, 09:35
Фото: afp.com
Пентагон приховує що його радник міг поширити важливу інформацію
За несанкціоноване розголошення інформації в адміністративну відпустку було відправлено радника міністра оборони США Піта Гегсета Ден Колдуелл.
Про написало агентство Reuters з посиланням на джерела.
При цьому жодної фіційної інформації про це немає. Радника було ідентифіковано під час розслідування витоків в оборонному відомстві, розповів інсайдер. Чиновник нічого не повідомив про характер злитої інформації, але додав, що розслідування продовжується.
Перевірка в Пентагоні розпочалася на початку квітня, коли з'явилася інформація про витік інформації про удари американських збройних сил по Ємену в месенджері Signal. Відомо, що деякі працівники змусили пройти процедуру тестування на поліграфі.
Колдуелла раніше критикували за погляди, які багато хто у Вашингтоні називали ізоляціоністськими. Сам він стверджував, що зацікавлений насамперед у правильній розстановці пріоритетів США. Зокрема радник називав війну в Іраку жахливим злочином. За його словами, американським військам краще було б залишатися вдома.