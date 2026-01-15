Радники Трампа не змогли йому гарантувати, що удар по Ірану призведе до швидкого падіння режиму аятол
15 січня 2026, 10:57
Є також занепокоєння, що США можуть не мати в регіоні всіх необхідних ресурсів, аби стримати очікувано агресивну відповідь Ірану.
Президент Дональд Трамп повідомив своїй команді з нацбезпеки, що будь-які військові дії США в Ірані мають завдати режиму швидкого й вирішального удару та не спровокувати затяжну війну, яка тягнулася б тижнями чи місяцями.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.
"Якщо він щось робитиме, то хоче, щоб це було остаточно", — сказав один зі співрозмовників.
Водночас радники Трампа поки не змогли гарантувати йому, що після американського удару режим швидко впаде. Є також занепокоєння, що США можуть не мати в регіоні всіх необхідних ресурсів, аби стримати очікувано агресивну відповідь Ірану.
Джерела видання зазначають, що ці обставини можуть підштовхнути Трампа схвалити більш обмежену військову операцію США в Ірані — принаймні на початковому етапі — із збереженням можливості ескалації, якщо він узагалі вирішить вдатися до сили.
За їхніми словами, ситуація швидко змінюється, і станом на середу після обіду жодних рішень ухвалено не було.