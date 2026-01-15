Радники Трампа не змогли йому гарантувати, що удар по Ірану призведе до швидкого падіння режиму аятол

Є також занепокоєння, що США можуть не мати в регіоні всіх необхідних ресурсів, аби стримати очікувано агресивну відповідь Ірану.

Президент Дональд Трамп повідомив своїй команді з нацбезпеки, що будь-які військові дії США в Ірані мають завдати режиму швидкого й вирішального удару та не спровокувати затяжну війну, яка тягнулася б тижнями чи місяцями.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

"Якщо він щось робитиме, то хоче, щоб це було остаточно", — сказав один зі співрозмовників.