Ракети Taurus перевершують британські та французькі аналоги, але наразі їх не виробляють – FT

Зараз жодна ракета не перебуває на етапі виробництва, лінії простоюють.

Британія, Франція і США поставили Збройним силам України потужні ракети великої дальності. Але українським військовим дуже потрібні системи Taurus німецького виробництва.

Про це повідомляє Financial Times.

Крилаті ракети Taurus мають приблизно таку саму довжину і вагу, що й британські Storm Shadow і французькі Scalp-EG. Що дійсно вирізняє німецьку ракету, так це її інтелектуальна система боєголовок Mephisto.

На відміну від традиційних боєголовок, які детонують через заданий час, Mephisto може пробити кілька шарів матеріалу, а її так званий детонатор, що активує боєголовку, можна запрограмувати на спрацьовування в оптимальному місці, що забезпечить максимальну шкоду таким спорудам, як мости й бункери.

Ракета також оснащена турбовентиляторним двигуном, який вдуває більше повітря, що забезпечує їй більшу дальність польоту порівняно з ракетами Storm Shadow/Scalp-EG, оснащеними турбореактивними двигунами. Згідно з оцінками доктора наук з ракетних технологій з Університету Осло Фабіана Хоффмана, Taurus може вражати цілі на відстані до 250 км далі, ніж британські та французькі конкуренти. Також завдяки стелс-технології та конструкції ракети, вона може летіти на висоті до 50 метрів, ухиляючись від виявлення більшістю радарів.

Система Taurus створена спільним підприємством німецького підрозділу найбільшого в Європі виробника ракет MBDA і шведської компанії Saab. Баварська компанія TDW, дочірнє підприємство MBDA Deutschland, виробляє боєголовку Mephisto.

Зараз жодна ракета не перебуває на етапі виробництва, лінії простоюють. Востаннє вони були активні 2019 року на замовлення уряду Південної Кореї. На заводах у баварському місті Шробенхаузен проводиться тільки модернізація проданих ракет. Аналітики кажуть, що кожна ракета коштує близько 1,5 млн євро, залежно від розміру замовлення.

Збройні сили Іспанії, Південної Кореї та Німеччини мають у своєму розпорядженні запаси ракет Taurus, але жодна з них не була використана в бойових діях. Storm Shadow/Scalp-EG виробляються компанією MBDA у Великій Британії та у Франції. Перше застосування цих крилатих ракет відбулося торік в Україні.

Ні Великобританія, ні Франція не розкрили, скільки ракет вони відправили Україні. Однак, за оцінками Хоффмана, до відправки Storm Shadows до Києва Велика Британія мала запас у 850 одиниць. Франція перед поставкою в Україну мала на озброєнні до 460 ракет Scalp-EG.

Наприкінці минулого року США почали постачати Києву армійську тактичну ракетну систему, балістичні ракети, відомі як ATACMS. Створені компанією Lockheed Martin, ATACMS запускаються з наземних пускових установок і мають максимальну дальність 300 км, хоча до Києва було відправлено старіші ракети з дальністю 165 км.

"Будь-які ракети, відправлені в Україну, швидше за все, надійдуть зі складу Бундесверу, який налічує близько 600 ракет Taurus, хоча, за словами Хоффманна, лише половина з них, ймовірно, є боєздатними", — зазначає видання.