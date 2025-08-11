Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф хоче використати саміт на Алясці, щоб розколоти Європу та США – ISW

11 серпня 2025, 09:09
рф хоче використати саміт на Алясці, щоб розколоти Європу та США – ISW
Фото: Reuters
Фахівці ISW проаналізували заяви кремлівських чиновників

кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не брати участь у змістовних мирних зусиллях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW проаналізували заяви кремлівських чиновників, у яких зазначається, що саме Україна та Європа є головною перешкодою у мирному врегулюванні.
 
Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв заявив, що Європа намагається перешкодити Сполученим Штатам допомогти зупинити війну в Україні.
 
Своєю чергою голова Ліберально-демократичної партії росії Леонід Слуцький сказав, що європейські країни проводять антиросійську політику та намагаються запобігти швидкому мирному врегулюванню в Україн
 
А російський політолог Сергій Марков зазначив, що головний інтерес росії до саміту на Алясці полягає в тому, щоб зобразити Україну та Європу, а не росію, як перешкоду на шляху до миру в Україні.
 
"кремль вже давно намагається послабити єдність між Сполученими Штатами, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої підтримки України Заходом та відволікання уваги від непохитності росії щодо мирного процесу та небажання йти на компроміс щодо початкових воєнних вимог путіна", –йдеться у повідомленні.
