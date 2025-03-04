рф нарощує кількість і ефективність дронів та ракет для прориву української ППО – ISW

Згідно з проаналізованими ISW даними, російське виробництво ракет суттєво не збільшилося

російська армія збільшує кількість і нарощує ефективність дронів та ракет, щоб подавити українську протиповітряну оборону.

Про це у своєму звіті пишуть фахівці Інституту вивчення війни (ISW)

"російські війська продовжують удосконалювати свої ударні комплекси та використовувати більшу кількість безпілотників "Шахед" та приманки, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони", ідеться у звіті.

Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські сили запускають ракети з кількох різних напрямків, а також від 150 до 200 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.

Скібіцький зазначив, що раніше російські сили запускали ракети з одного напрямку і використовували в середньому від 20 до 30 безпілотників під час однієї нічної серії ударів.

Генерал-майор повідомив, що російські війська почергово запускають ракети і безпілотники для того, щоб перевантажити українські системи протиповітряної оборони.