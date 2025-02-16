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рф створила секретний підрозділ для диверсій у Європі й за її межами – WSJ

16 лютого 2025, 13:13
рф створила секретний підрозділ для диверсій у Європі й за її межами – WSJ
Фото: з вільних джерел
Він відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD).
росія створила новий таємний підрозділ, призначений для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами. Він відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD).
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Представники західних розвідок розкрили інформацію про новий таємний підрозділ російських спецслужб, створений для проведення прихованих атак по всій Європі та за її межами.
 
Підрозділ Департамент спеціальних завдань (SSD) базується в російському військово-розвідувальному штабі на околиці Москви, у скляно-сталевому комплексі, відомому як "Акваріум".
 
Створений 2023 року, підрозділ складається з досвідчених агентів, які брали участь у низці гучних операцій, як отруєння Сергія Скрипаля у 2018 року. Його очолює генерал-полковник Андрій Авер'яновий, який має репутацію ветерана чеченських воєн і якого розшукує чеська поліція за участь у підриві боєприпасів у 2014 році.
 
Його заступник, генерал-лейтенант Іван Касьяненко, координував не тільки операції проти західних країн, а й діяльність приватних військових компаній, таких як ПВК "Вагнер", після загибелі засновника Євгена Прігожина.
 
SSD виконує три ключові завдання: вчинення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування іноземних агентів. Співробітники департаменту активно діють в Україні, країнах-союзниках росії, таких як Сербія.
 
Багато з операцій SSD, зокрема замахи й акти саботажу, націлені на ослаблення позицій Заходу у відповідь на підтримку України. Одним із найгучніших інцидентів стало використання запалювальних пристроїв на літаках, що перевозять вантажі для DHL, а також спроби підпалів у найбільших містах Європи, включно з Лейпцигом і Варшавою.
 
Європейський Союз і США вже ввели санкції проти деяких співробітників підрозділу, звинувачуючи їх в організації переворотів, убивств і кібератак. У відповідь Кремль відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими.
 
Західні розвідувальні служби занепокоєні активністю SSD, посилаючись на загрози, що виходять від росії, і рекомендують посилення власних таємних операцій для протидії російським агресивним діям.
 
За словами експертів, для стримування подальших загроз, США та їхнім союзникам необхідно проявити більшу активність у контррозвідці та посилити таємні операції, особливо в самій росії.

 

Європавійна в Україніросія окупанти

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