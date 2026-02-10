Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія може напасти на сусідів за 6 місяців після припинення вогню в Україні

10 лютого 2026, 10:02
росія може напасти на сусідів за 6 місяців після припинення вогню в Україні
Фото:Reuters
Після завершення війни в Україні москва здатна розпочати "локальну" агресію проти одного сусіда вже через пів року.

росія може швидко переформувати свої війська для ''локальної війни'' проти сусідніх держав всього за шість місяців після припинення вогню в Україні. Для більш масштабної "регіональної війни" в Балтійському регіоні знадобиться до двох років. 

Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції.

Аналітики MSC зазначають, що загроза посилюється через різну швидкість збільшення оборонних бюджетів європейських країн та відсутність рішень щодо використання заморожених активів росії.

росія також активізувала гібридні операції у Європі: восени 2025 року близько 20 дронів вторглися в повітряний простір Польщі, а три винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин, що змусило обидві країни звернутися до НАТО відповідно до статті 4.

У звіті наголошується, що друга адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти: захист Європи та підтримка України – це відповідальність континенту. Часи, коли США були беззаперечним гарантом безпеки, минули. Опитування MSC у листопаді 2025 року показали високий рівень незадоволення політикою США у Німеччині, Франції, Італії та Великій Британії.

Щодо врегулювання війни рф проти України адміністрація Трампа у листопаді 2025 року запропонувала 28-пунктний "мирний" план, який здивував європейські столиці через спрямованість на інтереси росії. Зокрема, план передбачав тиск на Україну щодо передачі частини територій рф, тоді як путіна приймали урочисто на Алясці.

Експерти MSC попереджають: без рішучого лідерства Європи у консолідації оборонної промисловості та підтримці України континент може опинитися в "сірій зоні" між сферами впливу США та Китаю.

 

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється