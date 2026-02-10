росія може напасти на сусідів за 6 місяців після припинення вогню в Україні

Після завершення війни в Україні москва здатна розпочати "локальну" агресію проти одного сусіда вже через пів року.

росія може швидко переформувати свої війська для ''локальної війни'' проти сусідніх держав всього за шість місяців після припинення вогню в Україні. Для більш масштабної "регіональної війни" в Балтійському регіоні знадобиться до двох років.

Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції.

Аналітики MSC зазначають, що загроза посилюється через різну швидкість збільшення оборонних бюджетів європейських країн та відсутність рішень щодо використання заморожених активів росії.

росія також активізувала гібридні операції у Європі: восени 2025 року близько 20 дронів вторглися в повітряний простір Польщі, а три винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин, що змусило обидві країни звернутися до НАТО відповідно до статті 4.

У звіті наголошується, що друга адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти: захист Європи та підтримка України – це відповідальність континенту. Часи, коли США були беззаперечним гарантом безпеки, минули. Опитування MSC у листопаді 2025 року показали високий рівень незадоволення політикою США у Німеччині, Франції, Італії та Великій Британії.

Щодо врегулювання війни рф проти України адміністрація Трампа у листопаді 2025 року запропонувала 28-пунктний "мирний" план, який здивував європейські столиці через спрямованість на інтереси росії. Зокрема, план передбачав тиск на Україну щодо передачі частини територій рф, тоді як путіна приймали урочисто на Алясці.

Експерти MSC попереджають: без рішучого лідерства Європи у консолідації оборонної промисловості та підтримці України континент може опинитися в "сірій зоні" між сферами впливу США та Китаю.