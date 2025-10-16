росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в глибокому тилу: є загиблі

На місці удару працюють екстрені служби.

росіяни завдали нового удару по одному з навчальних полігонів ЗСУ. Попри вжиття заходів безпеки, втрат уникнути не вдалося.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що сьогодні вранці під час масованої комбінованої атаки по Україні російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей підрозділ розташовується в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", - йдеться у повідомленні.