Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в глибокому тилу: є загиблі

16 жовтня 2025, 15:33
росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в глибокому тилу: є загиблі
Фото: з вільного доступу
На місці удару працюють екстрені служби.
росіяни завдали нового удару по одному з навчальних полігонів ЗСУ. Попри вжиття заходів безпеки, втрат уникнути не вдалося.
 
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook. 
 
Зазначається, що сьогодні вранці під час масованої комбінованої атаки по Україні російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей підрозділ розташовується в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни.
 
"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", - йдеться у повідомленні. 
 
У зв’язку з цим, пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. 
 
Крім того, найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.
 
Рішенням Головнокомандувача ЗСУ за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.
 
"Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні. 

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється