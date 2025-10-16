росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в глибокому тилу: є загиблі
16 жовтня 2025, 15:33
Фото: з вільного доступу
На місці удару працюють екстрені служби.
росіяни завдали нового удару по одному з навчальних полігонів ЗСУ. Попри вжиття заходів безпеки, втрат уникнути не вдалося.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Зазначається, що сьогодні вранці під час масованої комбінованої атаки по Україні російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей підрозділ розташовується в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни.
"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим, пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.
Рішенням Головнокомандувача ЗСУ за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.
"Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.