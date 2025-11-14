Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія з жовтня запустила по українській енергетиці понад 150 ракет і понад 2000 дронів – Міненерго

14 листопада 2025, 19:51
Фото: aa.com.tr
З жовтня окупанти провели чотири масовані атаки по енергетиці.
Російська рф запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.
 
Про це повідомило Міністерство енергетики.
 
З жовтня окупанти провели чотири масовані атаки по енергетиці. За даними міністерства, під ударами були об’єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура.
 
"Попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему. Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах — це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви", — зазначили в Міненерго.
 
Енергетики, що займаються ремонтними роботами, зазначили, що працюють понаднормово, хоч і набутий за роки війни досвід дозволяє виконувати роботу швидше.
 
"У порівнянні з першими атаками з 2022 року, ми зараз як мурахи: прибігли, кожен собі взяв свою роботу", — розповів Олег, майстер з ремонту трансформаторного обладнання.
 
"Часто буває: тільки приїхали додому й одразу потрібно виїжджати на ліквідацію аварії", — додав Іван, начальник дільниці з ремонту повітряних ліній».

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

