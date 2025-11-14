росія з жовтня запустила по українській енергетиці понад 150 ракет і понад 2000 дронів – Міненерго

З жовтня окупанти провели чотири масовані атаки по енергетиці.

Російська рф запустили понад 150 ракет і більше ніж 2000 дронів по українській енергосистемі за жовтень і початок листопада.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

З жовтня окупанти провели чотири масовані атаки по енергетиці. За даними міністерства, під ударами були об’єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура.

"Попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему. Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах — це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви", — зазначили в Міненерго.