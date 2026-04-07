росіяни атакували автобус із людьми у Нікополі, а по житловій забудові Херсона безперервно били впродовж пів години (оновлено)
07 квітня 2026, 14:07
Фото: ДСНС
Війська рф зранку атакували дроном маршрутку в Нікополі, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомили в МВС.
Відомо, що окупанти атакували міський автобус у самому центрі Нікополя FPV-дроном. Маршрутка саме під'їжджала до зупинки — люди були і в салоні, і на зупинці.
"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", — заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 людей.
Оновлено о 14.05
Війська рф близько пів години безперервно атакували житлову забудову в Корабельному районі Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними прокуратури, близько 11:00 військові армії рф вдарили артилерією по Херсону. Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще семеро — зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також обстрілами пошкоджено крамницю, аптеку та квартири в багатоповерхівках. Окрім того, близько 10:45 російська авіація спрямувала три КАБи на село Степанівка. Постраждали п’ятеро жителів, двоє з яких — хлопчики віком 9 та 14 років.