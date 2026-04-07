Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни атакували автобус із людьми у Нікополі, а по житловій забудові Херсона безперервно били впродовж пів години (оновлено)

07 квітня 2026, 14:07
росіяни атакували автобус із людьми у Нікополі, а по житловій забудові Херсона безперервно били впродовж пів години (оновлено)
Фото: ДСНС
Маршрутка саме під'їжджала до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці.
Війська рф зранку атакували дроном маршрутку в Нікополі, що на Дніпропетровщині.
 
Про це повідомили в МВС.
 
Відомо, що окупанти атакували міський автобус у самому центрі Нікополя FPV-дроном. Маршрутка саме під'їжджала до зупинки — люди були і в салоні, і на зупинці.
 
"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", — заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
 
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 людей.
 
Оновлено о 14.05
 
Війська рф близько пів години безперервно атакували житлову забудову в Корабельному районі Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
 
За даними прокуратури, близько 11:00 військові армії рф вдарили артилерією по Херсону. Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще семеро — зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також обстрілами пошкоджено крамницю, аптеку та квартири в багатоповерхівках. Окрім того, близько 10:45 російська авіація спрямувала три КАБи на село Степанівка. Постраждали п’ятеро жителів, двоє з яких — хлопчики віком 9 та 14 років.
 
 

 

війна в Україніросія окупанти

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д'Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється