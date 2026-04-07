росіяни атакували автобус із людьми у Нікополі, а по житловій забудові Херсона безперервно били впродовж пів години (оновлено)

Війська рф зранку атакували дроном маршрутку в Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в МВС.

Відомо, що окупанти атакували міський автобус у самому центрі Нікополя FPV-дроном. Маршрутка саме під'їжджала до зупинки — люди були і в салоні, і на зупинці.

"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", — заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 людей.

Оновлено о 14.05