російські чиновники відмовляють путіна від переговорів – ISW

Кілька урядовців рф висловилися проти зустріч президента рф із Зеленським.

Посадовці рф відмовляють главу кремля Володимира путіна від поїздки в Стамбул на перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

В Інституті зазначають, що напередодні заступник голови Ради Федерації рф Костянтин Косачев заявив, що запрошення Зеленського є "чистим спектаклем" і "комедіанством" і стверджуює, що зустрічі на високому рівні не організовуються в "такій складній ситуації".

Посол рф з особливих доручень Родіон Мірошник поставив під сумнів наміри Зеленського запросити путіна на зустріч у Стамбулі.

Також заступник голови комітету Держдуми рф з міжнародних справ Олексій Чепа вчора висловив сумнів, що путін поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським, зазначають в ISW.

Аналітики вважають, що хоч чиновники кремлівського рівня офіційно не відповіли на запрошення Зеленського, заяви російських чиновників нижчого рівня свідчать про те, що путін, найімовірніше, не поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським.