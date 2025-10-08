Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російські військові намагаються перетнути Оскіл на гумових човнах і вживають дощову воду біля Сум — ISW.

08 жовтня 2025, 08:55
Фото: з вільного доступу
ЗСУ перерізали шляхи постачання росіянам
На Сумщині ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, у тому числі води, російським підрозділам. 
 
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
У звіті зазначається, що окупанти на Сумському напрямку продовжили наступальні операції, але не просунулися.
 
Аналітики також зазначили, що через перекриття українськими дронами всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання, Північне угруповання військ, яке утримує позиції в Юнаківці, не отримує води вже 8 днів, тому росіяни збирають дощову воду.
 
Також у звіті зазначається, що військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду. Вони знаходяться у тилових штабах за 20 км від лінії зіткнення та відмовляються вивозити поранених та вбитих.
 
Крім того, росіяни продовжують наступ на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але просунутися не змогли.
 
У звіті ISW зазначається, що на Куп'янському напрямку російські війська продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для просування, а для форсування річки Оскіл вони використовують канати та надувні човни.

 

війна в Україніросія окупанти

