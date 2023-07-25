Розвідка опублікувала секретну доповідь для кремля про те, як рф зривала "зернову угоду"

Українська розвідка опублікувала закриту "Доповідь" для кремлівської верхівки, яка розкриває, як саме росіяни зривали "зернову угоду"..

Для вищого воєнно-політичного керівництва рф росіяни підготували закриту підсумкову "Доповідь", у якій йдеться про технології, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернового коридору" і у підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно "Доповіді", у росії так званий "спільний координаційний центр" бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах "зернової угоди". Окупанти стверджують, що російські інспектори діяли "в суворій відповідності" до "методичок" кремля, які передбачали відверте перешкоджання експорту українського зерна.

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій буле обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", - йдеться у російській Доповіді.

Заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів, кажуть у ГУР. На першому, за ініціативи російського диктатора путіна, було призупинено участь рф в "зерновій угоді" від 29.10.22 до 03.11.22. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден до порту "Південний", зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

У ГУР пояснюють, що саме ці заходи дозволили росіянам "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів".

росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон, припала на третій етап їхньої "Ініціативи" — від 19 березня до 17 липня 2023 року.

Окрему увагу росіяни звернули на зрив поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в таких акціях".

У підсумку автори Доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні схожих завдань, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

Тож в разі продовження "зернової угоди", росіяни використовуватимуть весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

"Документ свідчить, що всі дії по зриву "зернової угоди" – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - наголосили в ГУР.