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Розвідка опублікувала секретну доповідь для кремля про те, як рф зривала "зернову угоду"

25 липня 2023, 12:51
Розвідка опублікувала секретну доповідь для кремля про те, як рф зривала
Фото: Reuters
Українська розвідка опублікувала закриту "Доповідь" для кремлівської верхівки, яка розкриває, як саме росіяни зривали "зернову угоду"..

Для вищого воєнно-політичного керівництва рф росіяни підготували закриту підсумкову "Доповідь", у якій йдеться про технології, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернового коридору" і у підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно "Доповіді", у росії так званий "спільний координаційний центр" бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах "зернової угоди". Окупанти стверджують, що російські інспектори діяли "в суворій відповідності" до "методичок" кремля, які передбачали відверте перешкоджання експорту українського зерна.

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій буле обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", - йдеться у російській Доповіді.

Заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів, кажуть у ГУР. На першому, за ініціативи російського диктатора путіна, було призупинено участь рф в "зерновій угоді" від 29.10.22 до 03.11.22. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден до порту "Південний", зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

У ГУР пояснюють, що саме ці заходи дозволили росіянам "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів".

росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон, припала на третій етап їхньої "Ініціативи" — від 19 березня до 17 липня 2023 року.

Окрему увагу росіяни звернули на зрив поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в таких акціях".

У підсумку автори Доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні схожих завдань, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

Тож в разі продовження "зернової угоди", росіяни використовуватимуть весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

"Документ свідчить, що всі дії по зриву "зернової угоди" – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - наголосили в ГУР.

розвідказернова угодавійна в Україніросія окупанти

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