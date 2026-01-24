Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Розвідка повідомила скільки ракет "Орєшнік" перебуває на озброєнні у рф

24 січня 2026, 18:21
Розвідка повідомила скільки ракет
Sébastien Lecornu
Цього року рф хоче запустити їх у серійне виробництво для виготовлення п'яти і більше одиниць на рік.
На озброєнні у росії перебуває не більше 3-4 ракет "Орєшнік". Однак у 2026 році рф хоче запустити їх у серійне виробництво для виготовлення п'яти і більше одиниць на рік.
 
Про це заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, повідомляє Укрінформ.
 
"За нашими оцінками, росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік", - сказав він.
 
Водночас Луговський розповів, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.
 
"І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей", - сказав він.
 
Він додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку  рфта білорусі.

 

війна в Україніросія окупантиракета рф

