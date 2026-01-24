Розвідка повідомила скільки ракет "Орєшнік" перебуває на озброєнні у рф

Цього року рф хоче запустити їх у серійне виробництво для виготовлення п'яти і більше одиниць на рік.

Про це заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, повідомляє Укрінформ.

"За нашими оцінками, росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік", - сказав він.

Водночас Луговський розповів, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.