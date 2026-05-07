США можуть зняти багаторічні обмеження на імпорт зброї з України

07 травня 2026, 14:48
Вашингтон готується переглянути правила, які діяли понад 25 років.

Міністерство юстиції США оприлюднило проєкт змін до правил експортного контролю, якими пропонується виключити Україну зі списку країн, щодо яких діють обмеження на імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це оголосила посолка України в США Ольга Стефанішина. 

За її словами, чинні обмеження запроваджені ще з 1997 року в межах американсько-російської угоди про добровільне обмеження. Вони передбачають автоматичну відмову в розгляді заявок на постійний імпорт зброї та боєприпасів, вироблених у низці пострадянських країн, зокрема Україні, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Туркменістані та Узбекистані.

Згідно з новим підходом, заявки на імпорт в США більше не відхилялися б автоматично. Натомість їх розглядатиме Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухівки в індивідуальному порядку.

Стефанішина зазначила, що ухвалення змін юридично відкриє можливість для імпорту до США окремих категорій української зброї, боєприпасів і компонентів, а також зніме частину регуляторних бар’єрів для українських оборонних технологічних компаній на американському ринку.

Публічне обговорення проєкту триватиме до 6 липня 2026 року. Після цього остаточний варіант правил має пройти міжвідомче погодження.

У разі затвердження змін у списку країн, щодо яких діють такі обмеження, залишиться лише росія.

 

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
