В Олешках люди залишилися без їжі та води – The Telegraph

Ситуація з постачанням і медициною залишається критичною.

У прифронтових Олешках Херсонської області близько 2000 мирних жителів опинилися без доступу до їжі, чистої води та медичної допомоги.

Про це йдеться в статті газети The Telegraph.

За даними видання, у місті на східному березі Дніпра залишаються переважно люди похилого віку, хворі та ті, хто не має змоги або не наважується виїхати. Після невдалої спроби евакуації 15 квітня місцеві називають шлях із міста "дорогою смерті", яка через мінування та активність дронів стала практично непрохідною.

До повномасштабної війни в Олешках проживало близько 25 тисяч людей. Після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року, яке спричинило масштабну повінь, місто зазнало значних руйнувань інфраструктури та залишилося без стабільного електро- і водопостачання.

Місцеві жителі розповідають про критичну нестачу продуктів, частина людей змушена харчуватися тим, що є доступним, зокрема кормом для тварин. Постачання гуманітарної допомоги є нерегулярним, а за наявності черги на отримання продуктів тривають годинами, а ціни суттєво завищені.

Медична система фактично не працює. Через відсутність електроенергії неможливо належним чином зберігати медикаменти та забезпечувати базову допомогу пацієнтам.

За словами очевидців, у місті також фіксуються випадки зникнення чоловіків, яких нібито затримують та вивозять у невідомому напрямку.

Водночас спроби виїзду з Олешок залишаються вкрай небезпечними – маршрут перебуває під контролем російських сил, замінований і прострілюється дронами.

За словами голови військової адміністрації міста Тетяни Гасаненко, у населеному пункті залишаються щонайменше 47 дітей. Вона зазначає, що українська влада працює над організацією гуманітарного коридору, однак доступ до міста ускладнений через безпекову ситуацію.

"Ми маємо справу не лише з окупаційними силами, а й із злочинним середовищем", – наголосила вона.

Зазначимо, що понад 70 загиблих цивільних в Україні від початку травня.