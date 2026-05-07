Понад 70 загиблих цивільних в Україні від початку травня – ООН
В Україні з початку травня внаслідок хвилі російських атак загинули щонайменше 70 мирних жителів, ще понад 500 отримали поранення.
Про це повідомила Організація Об’єднаних Націй у соцмережі X (Twitter).
"Щонайменше 70 цивільних осіб загинули та понад 500 отримали поранення по всій Україні з початку травня", – зазначили в ООН.
За даними Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні, лише 5 травня внаслідок російських атак загинули 28 людей і ще 194 дістали поранення.
Голова місії Даніель Белл наголосила, що особливе занепокоєння викликають як масштаби втрат серед цивільного населення, так і ширина територій, які зазнали ураження всього за кілька днів.
Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 5 травня атакували центр Краматорська трьома фугасними авіабомбами. Удар припав на жилі квартали – ворог цілився по мирних жителях.