Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євродепутат із Люксембургу організовує поїздку колег до росії

07 травня 2026, 12:45
Євродепутат із Люксембургу організовує поїздку колег до росії
Фото: reuters.com
Політика, якого раніше виключили з групи за візит до рф, знову пропонує депутатам ЄП відвідати цю країну.

Член Європейського парламенту від Люксембургу Фернан Картайзер розіслав колегам лист із пропозицією разом поїхати до росії та взяти участь у заходах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, який традиційно відвідує президент рф Владімір путін, попри війну проти України та санкції ЄС.

Про це повідомляє медіа компанія Politico, яка ознайомилася з відповідним листом.

У своєму зверненні він запропонував парламентарям відвідати Санкт-Петербург на початку червня та провести особисту зустріч із представниками Державної думи рф на полях економічного форуму. Також у листі йдеться про можливе забезпечення проживання для учасників, а офіційні запрошення, за його словами, будуть надіслані пізніше.

Картайзер уже відвідував москву торік, після чого його виключили з групи Європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті. Попри це, він продовжує просувати ініціативи щодо контактів із російськими політичними структурами.

Формально Європарламент припинив офіційний діалог із російськими парламентськими органами ще у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році доступ російських і білоруських представників до інституцій ЄС був повністю обмежений.

Ініціатива викликала різку реакцію серед євродепутатів. Представник Литви Петрас Ауштрявічюс заявив, що подібні дії можуть бути спробою залучення депутатів до впливу в інтересах росії та назвав це елементом підриву позицій Заходу.

Сам Картайзер відмовився розкривати, чи є охочі взяти участь у поїздці, пояснивши це ризиком можливих негативних наслідків для учасників.

Попри відсутність формальної заборони на приватні поїздки до росії, провідні політики ЄС уникають контактів із російськими чиновниками через війну проти України та відсутність, на їхню думку, реальних кроків москви до миру.

 
РосіяЄвродепутат

Останні матеріали

путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється