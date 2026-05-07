Євродепутат із Люксембургу організовує поїздку колег до росії

Політика, якого раніше виключили з групи за візит до рф, знову пропонує депутатам ЄП відвідати цю країну.

Член Європейського парламенту від Люксембургу Фернан Картайзер розіслав колегам лист із пропозицією разом поїхати до росії та взяти участь у заходах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, який традиційно відвідує президент рф Владімір путін, попри війну проти України та санкції ЄС.

Про це повідомляє медіа компанія Politico, яка ознайомилася з відповідним листом.

У своєму зверненні він запропонував парламентарям відвідати Санкт-Петербург на початку червня та провести особисту зустріч із представниками Державної думи рф на полях економічного форуму. Також у листі йдеться про можливе забезпечення проживання для учасників, а офіційні запрошення, за його словами, будуть надіслані пізніше.

Картайзер уже відвідував москву торік, після чого його виключили з групи Європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті. Попри це, він продовжує просувати ініціативи щодо контактів із російськими політичними структурами.

Формально Європарламент припинив офіційний діалог із російськими парламентськими органами ще у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році доступ російських і білоруських представників до інституцій ЄС був повністю обмежений.

Ініціатива викликала різку реакцію серед євродепутатів. Представник Литви Петрас Ауштрявічюс заявив, що подібні дії можуть бути спробою залучення депутатів до впливу в інтересах росії та назвав це елементом підриву позицій Заходу.

Сам Картайзер відмовився розкривати, чи є охочі взяти участь у поїздці, пояснивши це ризиком можливих негативних наслідків для учасників.

Попри відсутність формальної заборони на приватні поїздки до росії, провідні політики ЄС уникають контактів із російськими чиновниками через війну проти України та відсутність, на їхню думку, реальних кроків москви до миру.