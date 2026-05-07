Зеленський подякував військовим за удар по Пермі й звернувся до керівництва рф

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові атакували воєнну промисловість у місті Перм у росії. Раніше там заявляли про вибухи в місті.

У мережі публікували відео, із яких видно, що під ударом, ймовірно, опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" і лінійна виробничо-диспетчерська станція "Перм". Також один із безпілотників упав на дах житлового будинку. Зеленський подякував українським військовим "за влучність", підтвердивши, що "українські далекобійні санкції" долетіли до Пермі, за понад 1500 кілометрів від українського кордону.

Він сказав, що у відповідь на пропозицію миру росія завдавала по Україні нових ударів, тож "українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості росії, інфраструктури війни й фінансування агресії".

"Кожного дня росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен", – додав Зеленський.