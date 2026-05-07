Дрони вдруге за 8 днів долетіли до одного з найбільших НПЗ росії

Безпілотник, ймовірно, влучив у резервуарний парк заводу в Пермі.

Нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі вдруге за останні вісім днів зазнав атаки безпілотника.

Про це повідомляють російські медіа.

За даними ЗМІ, дрон міг влучити у резервуарний парк підприємства. Висновок зробили на основі відео, опублікованих очевидцями.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на один із промислових об’єктів регіону, але назву підприємства не уточнив.

За його словами, працівників евакуювали до захисних укриттів, постраждалих немає. Також він заявив про відсутність "значних руйнувань" та загрози хімічного зараження.

У регіоні після атаки оголосили режими "Безпілотна небезпека" та "Килим".

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" входить до числа найбільших НПЗ росії та переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує паливом як цивільний сектор, так і російську армію.

Завод розташований більш ніж за 1500 км від українського кордону.

Зазначимо, що 30 квітня губернатор Пермського краю підтвердив факт інциденту на одному з промислових майданчиків.