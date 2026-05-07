07 травня 2026, 13:11
Дрони вдруге за 8 днів долетіли до одного з найбільших НПЗ росії
Фото: ria.ru
Безпілотник, ймовірно, влучив у резервуарний парк заводу в Пермі.

Нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі вдруге за останні вісім днів зазнав атаки безпілотника.

Про це повідомляють російські медіа. 

За даними ЗМІ, дрон міг влучити у резервуарний парк підприємства. Висновок зробили на основі відео, опублікованих очевидцями.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на один із промислових об’єктів регіону, але назву підприємства не уточнив.

За його словами, працівників евакуювали до захисних укриттів, постраждалих немає. Також він заявив про відсутність "значних руйнувань" та загрози хімічного зараження.

У регіоні після атаки оголосили режими "Безпілотна небезпека" та "Килим".

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" входить до числа найбільших НПЗ росії та переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує паливом як цивільний сектор, так і російську армію.

Завод розташований більш ніж за 1500 км від українського кордону.

Зазначимо, що 30 квітня губернатор Пермського краю підтвердив факт інциденту на одному з промислових майданчиків.

 

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
