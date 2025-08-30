США надають Україні можливість бити по далеких цілях у рф – посол при НАТО

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп створив умови, які змусили путіна сісти за стіл переговорів

Сполучені Штати надають Україні зброю, яка дає змогу завдавати ударів по віддалених цілях на території росії.

Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, зазначивши, що це частина нової стратегії адміністрації президента Дональда Трампа.

За словами Вітакера, стратегія Трампа відрізняється від політики Джо Байдена за трьома основними пунктами:

Фінансування: американська зброя для України тепер не оплачується платниками податків США.

Дипломатія: Вашингтон веде переговори з москвою, що не відбувалося за попередньої адміністрації.

Зброя: США надають Україні можливість завдавати ударів по більш віддалених цілях усередині росії.

Посол також наголосив, що Трамп створив умови, які змусили путіна сісти за стіл переговорів. За словами Вітакера, діалог триває, і є позитивні зрушення, такі як обмін полоненими.

"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася", – підкреслив він.

Вітакер додав, що Трамп прагне зупинити вбивства та удари по українських містах.