США сумніваються у серйозності намірів рф щодо переговорів про мир в Україні – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не відомо, наскільки серйозно росія налаштована на врегулювання війни проти України, однак американська сторона продовжить перевіряти наміри кремля.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції (MSC).

"Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, прийнятні для України та з якими росія також погодиться. Ми й надалі це перевірятимемо", – зазначив Рубіо.

Прогрес і складні питання переговорів

За словами держсекретаря, США вдалося досягти певного прогресу в переговорах між Україною та росією. Він додав, що коло питань, які потрібно врегулювати, звузилось, проте залишилися найскладніші питання, "на які важко відповісти".

"Я не думаю, що хтось у цій залі буде проти врегулювання війни шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими та сталими. Саме цього ми прагнемо досягти, і будемо продовжувати намагатися, навіть попри те, що на санкційному фронті та в інших сферах відбуваються інші події", – підкреслив Рубіо.

Наступний раунд переговорів

Попередні два раунди тристоронніх переговорів між Україною, США та рф відбулися в Абу-Дабі. За даними української сторони, обговорювалися методи впровадження перемир’я та моніторинг припинення бойових дій.

Наступний раунд планується в Женеві 17–18 лютого. російську делегацію очолить помічник глави Кремля Володимир Мединський, до складу також може увійти заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, відомий своїм жорстким курсом. Українська делегація залишиться без змін – ті ж представники, що брали участь у попередніх переговорах, повідомив глава української делегації Рустем Умеров.

США та Європа продовжують координацію заходів, щоб змусити росію до переговорів та обмежити її можливості обходити міжнародні санкції.