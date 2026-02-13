Новий раунд переговорів України, США і рф відбудеться в Женеві

Українська делегація вирушить до Женеви на перемовини на початку наступного тижня.

Українська делегація 17–18 лютого візьме участь у тристоронніх переговорах зі США та росією у Женеві.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив у Telegram-каналі.

Він зазначив, що станом на сьогодні українська делегація готується до перемовин.

До Женеви поїдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За словами Умєрова, команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу та працюватиме над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок.

"Мета незмінна – стійкий та тривалий мир", – наголосив він.

Сьогодні зранку речник кремля Дмітрій Пєсков заявив, що російську делегацію очолить помічник президента рф Владімір Мєдінскій.

Варто зазначити, що під час попередніх раундів перемовин, які відновилися на початку року в ОАЕ, Мєдінскій участі не брав.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тоді говорив про "якісну зміну" у складі російської делегації, зазначивши, що на переговорах більше не звучать "псевдоісторичні лекції".