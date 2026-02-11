Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський оголосив дату наступного раунду переговорів з росією у США

11 лютого 2026, 17:21
Зеленський оголосив дату наступного раунду переговорів з росією у США
Фото: Зеленський / Telegram
За його словами, ключовою темою зустрічі стане пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Донеччині.

Черговий раунд тристоронніх переговорів за участю представників України, росії та США запланований на 17–18 лютого у Сполучених Штатах. Україна підтвердила свою участь, однак позиція росії наразі залишається невизначеною.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, ключовою темою зустрічі стане пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Донеччині. Водночас і Київ, і москва ставляться до цієї ідеї без ентузіазму.

"Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони – ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими – повернімося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що адміністрація США прагне підписати всі документи одночасно. При цьому він наголосив, що будь-яка мирна ініціатива має бути затверджена в Україні або голосуванням у Верховній Раді, або на референдумі. Для забезпечення перемир'я, за словами глави держави, необхідний механізм контролю із залученням США, а формулювання та деталі ще узгоджуються.

Окрім безпекових питань, на перемовинах можуть обговорювати післявоєнне відновлення та економічні ініціативи. До складу української делегації увійде міністр економіки Олексій Соболєв, який працюватиме над так званим "пакетом процвітання" у діалозі зі США.

Попередній раунд перемовин відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі. Зеленський охарактеризував його як "конструктивний". Сторони зосередилися на механізмах припинення вогню та ролі США у контролі за його дотриманням, однак остаточних домовленостей досягти не вдалося через потребу політичних рішень на найвищому рівні.

Президент також припустив, що війна може завершитися протягом кількох місяців, якщо переговори відбуватимуться "сумлінно". Раніше, 7 лютого, він заявляв, що США прагнуть завершити війну до червня цього року, оскільки згодом увага Вашингтона може переключитися на внутрішньополітичні процеси, зокрема довибори до Конгресу.

Більше публікацій

