США захопили підсанкційний танкер в Індійському океані

15 лютого 2026, 16:51
США захопили підсанкційний танкер в Індійському океані
Фото: ГУР МОУ
Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР).
Американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III.
 
Про це повідомляє Воєнний департамент США в соцмережі Х.
 
"Вночі американські війська без інцидентів провели перевірку, морську блокаду та абордаж судна Veronica III в зоні відповідальності INDOPACOM. Судно намагалося порушити карантин, запроваджений президентом Трампом, сподіваючись втекти. Ми відстежували його від Карибського басейну до Індійського океану, скоротили відстань і зупинили його", - йдеться у повідомленні.
 
Як повідомляє ГУР Міноборони України, від 3 грудня 2024 року танкер знаходиться під санкціями за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів. 
