США зацікавлені у співпраці з Україною в атомній енергетиці, газі та нафті – Зеленський

20 жовтня 2025, 21:07
Співпраця є частиною євроатлантичної стратегії для звільнення європейського енергоринку від енергоресурсів рф.
Сполучені Штати проявляють суттєвий інтерес до спільних проєктів з Україною у сфері енергетики, зокрема атомної генерації, газу та нафти. 
 
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
 
"Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також щодо газу й нафти. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, Америка явно в цьому зацікавлена", — зазначив він.
 
За словами Президента, така співпраця є частиною ширшої євроатлантичної стратегії, метою якої є звільнення європейського енергоринку від залежності від російських енергоресурсів. 
 
Зеленський наголосив, що Європа продовжить обмежувати можливості росії заробляти на постачанні енергоносіїв.
 
Європейський Союз погодив план поетапної відмови від російського газу. Рішення стало частиною програми REPowerEU, яка має зробити Європу енергетично незалежною від рф

 

