США зацікавлені у співпраці з Україною в атомній енергетиці, газі та нафті – Зеленський

Сполучені Штати проявляють суттєвий інтерес до спільних проєктів з Україною у сфері енергетики, зокрема атомної генерації, газу та нафти.

"Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також щодо газу й нафти. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, Америка явно в цьому зацікавлена", — зазначив він.

За словами Президента, така співпраця є частиною ширшої євроатлантичної стратегії, метою якої є звільнення європейського енергоринку від залежності від російських енергоресурсів.