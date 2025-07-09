США збільшили імпорт важливих металів з третіх країн попри китайське ембарго – Reuters

Пекін заборонив експорт цих мінералів до США 3 грудня 2024 року після того, як Вашингтон ввів обмеження на китайський сектор виробництва мікросхем.

У США з Таїланду і Мексики надійшла незвично велика кількість сурми - металу, що використовується у виробництві батарей, мікросхем і антипіренів. У цій торгівлі бере участь принаймні одна компанія з Китаю, хоча Пекін ввів заборону для Вашингтона.

Видання Reuters пише, що Китай домінує в поставках сурми, а також галію і германію, які використовуються в телекомунікаціях, напівпровідниках і військових технологіях. Пекін заборонив експорт цих мінералів до США 3 грудня 2024 року після того, як Вашингтон ввів обмеження на китайський сектор виробництва мікросхем.

Зміна торговельних потоків підкреслює боротьбу за критично важливі мінерали та зусилля Китаю щодо запровадження обмежень в умовах конкуренції зі США за економічну, військову та технологічну перевагу. Зокрема, торгові дані свідчать про перенаправлення поставок зі США через треті країни.

Згідно з даними митної служби США, з грудня по квітень Вашингтон імпортував 3834 метричні тонни оксидів сурми з Таїланду та Мексики. Це більше, ніж за попередні три роки разом узяті. Тим часом, згідно з даними китайської митниці за період до травня, Таїланд і Мексика увійшли до трійки лідерів з експорту китайської сурми цього року.

За даними консалтингової компанії RFC Ambrian, у Таїланді та Мексиці є по одному заводу з виробництва сурми, причому останній було знову відкрито тільки у квітні. Жодна з цих країн не видобуває значних обсягів цього металу.

Законодавство США не забороняє американським покупцям купувати сурму, галій або германій китайського походження. Китайські компанії можуть відправляти ці мінерали в інші країни, окрім США, якщо у них є ліцензія. Thai Unipet Industries, тайська дочірня компанія китайського виробника сурми Youngsun Chemicals, останніми місяцями веде активну торгівлю зі США.