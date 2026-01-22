Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо хто поїде на переговори зі США та росією від України

22 січня 2026, 19:09
Стало відомо хто поїде на переговори зі США та росією від України
фото: Офіс президента
Зокрема, йдеться про керівника Офісу президента Кирила Буданова.
Україна відправить на переговори зі США та росією в Абу-Дабі свою переговорну команду в повному складі. 
 
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Давосі.
 
За словами Зеленського, до української делегації увійдуть:
 
  • керівник ОП Кирило Буданов;
  • перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;
  • лідер фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія;
  • начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
 
"Це буде тристороння зустріч на рівні переговірників, Подивимося, який буде результат. Два дні будуть працювати", - сказав президент.
 
Нагадаємо, першим про зустріч в Абу-Дабі заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він розповів, що після його візиту до москви та зустрічі з російським диктатором путіним в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи та "говоритимуть про процвітання".
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється