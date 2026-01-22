Стало відомо хто поїде на переговори зі США та росією від України

Зокрема, йдеться про керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Україна відправить на переговори зі США та росією в Абу-Дабі свою переговорну команду в повному складі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Давосі.

За словами Зеленського, до української делегації увійдуть:

керівник ОП Кирило Буданов;

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

лідер фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Це буде тристороння зустріч на рівні переговірників, Подивимося, який буде результат. Два дні будуть працювати", - сказав президент.

Нагадаємо, першим про зустріч в Абу-Дабі заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він розповів, що після його візиту до москви та зустрічі з російським диктатором путіним в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи та "говоритимуть про процвітання".