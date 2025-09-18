Стармер офіційно визнає Палестину після візиту Трампа до Лондона

Зазначається, що він відклав цю заяву до від'їзду Трампа через побоювання, що в іншому разі це питання може стати головною темою пресконференції за участю двох політиків у четвер у Чекерсі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно визнає Палестину як державу цими вихідними після завершення державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

Про це пише The Times.

Зазначається, що він відклав цю заяву до від'їзду Трампа через побоювання, що в іншому разі це питання може стати головною темою пресконференції за участю двох політиків у четвер у Чекерсі.

Велика Британія продовжить цей процес до засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Велика Британія, Франція, Канада та Австралія входять до числа країн, які, як очікується, визнають Палестину на цій асамблеї.

США рішуче виступають проти офіційного визнання Палестини, і Трамп раніше попереджав, що це послужить на руку Хамас.

Важливо, що розбіжності між Великою Британією і США з цього питання гострі. Міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Іветт Купер заявила, що військовий напад Ізраїлю на місто Газа був "абсолютно нерозважливим і жахливим".

"Це лише призведе до нового кровопролиття, загибелі ще більшої кількості невинних мирних жителів і поставить під загрозу заручників, які залишилися", – наголосила дипломатка.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо, який приєднався до візиту Трампа до Лондона, цього тижня висловив свою підтримку Ізраїлю. Він заявив, що офіційне визнання Палестини як держави зробить мир менш імовірним.

У липні Стармер виклав плани Великої Британії визнати Палестину через зростаючу стурбованість уряду погіршенням ситуації в Секторі Гази. Він сказав, що Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не досягне угоди про припинення вогню, не візьме на себе зобов'язання дотримуватися рішення про створення двох держав і чітко не анексує окупований Західний берег.

Зазначається, що тиск з боку Лейбористської партії зростає: третина кабінету міністрів уже тисне на прем'єр-міністра з вимогою визнати Палестину. Понад 130 депутатів від Лейбористської партії підписали лист на його підтримку.

Стармер заявив, що "зараз настав момент діяти", оскільки ситуація в Газі означає, що необхідність визнання Палестинської держави опинилася "під тиском, як ніколи раніше".

Раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила Нью-Йоркську декларацію, яка передбачає створення Палестинської держави. За відповідне рішення проголосували 142 з 193 держав-членів ООН.