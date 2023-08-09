Страх путіна живить його найгірший порив: погрожувати через Мєдвєдєва ядерним знищенням людської цивілізації – The Telegraph

Мєдвєдєв боїться, тому що боїться путін.

Дмітрій Мєдведєв боїться, тому що його бос владімір путін теж наляканий. Колишній президент росії Мєдвєдєв, а нині заступник голови Ради безпеки росії, став корисним рупором для російського автократа.

Він - довірена особа, яка достатньо віддалена від російського лідера, щоб говорити речі, які навіть сам путін не повинен говорити, але достатньо близька, щоб світ міг здогадатися, хто насправді їх промовляє.

Про це пише в статті для The Telegraph американський військовий кореспондент Девід Акс.

"Тому, коли Мєдведєв вчергове погрожує підірвати ядерну зброю в Україні, ми можемо з таким же успіхом приписати ці слова путіну. І коли ми відчуваємо запах страху Мєдведєва, яким просякнутий кожен склад його апокаліптичних висловлювань, ми можемо відчути, що це теж віє і від путіна", - йдеться у повідомленні.

За два місяці довгоочікуваного контрнаступу сили України просунулися лише на кілька кілометрів уздовж 3-4 критичних осей у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях на півдні та сході України. І вони заплатили кров'ю за кожен метр.

Але Акс наголошує, що існують вагомі причини, чому українські військові рухаються повільно. Артилерійські війська Києва, які швидко вдосконалюються завдяки допомозі країн НАТО, знищують 3-4 російські гаубиці за кожну втрачену свою гаубицю. І, всупереч історичній традиції, яка віддає перевагу арміям в обороні, українська армія в наступі вбиває стільки ж росіян, скільки росіяни вбивають українців.

"Армія Києва просувається повільно, тому що вона дозволяють своїй артилерії йти попереду. А великі гармати працюють методично, перемелюючи по одному російському ешелону за раз", - пише Акс.

Мєдвєдєв боїться, тому що боїться путін. А путін боїться тому, що після 18 місяців широкомасштабного нападу росії на Україну його більш ніж мільйонна армія все ще не може перемогти українську армію, яка вдвічі менша за чисельністю і має менше всього необхідного.

Саме страх путіна живить його найгірший порив: погрожувати через Мєдвєдєва ядерним знищенням людської цивілізації. Варто розуміти, що коли Мєдвєдєв каже, що росія може застосувати ядерну зброю, він насправді каже: путін вважає, що для росії краще покінчити з усім живим, ніж програти у регіональній війні, яку вона сама ж і почала.

"путін тоді не запустив ядерну зброю. Він не запустить її і зараз. Тому що навіть будучи на стільки злим, жадібним і жорстоким, він не божевільний. І він не хоче загинути від ядерного удару у відповідь, який неодмінно послідує за будь-якою атомною атакою на Україну", - вважає Акс.

І навіть якщо у відчаї путіна є межа божевілля, США і країни НАТО не повинні піддаватися на російські ядерні погрози. Якби путін міг просто сказати через Мєдвєдєва слово "ядерний" і отримати бажане, він говорив би «ядерний» постійно. Це дозволило б йому легко провести свою армію через всю Східну Європу, прикриваючись ядерними погрозами.

Раніше Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що росія, можливо, застосує ядерну зброю, якщо контрнаступ України вдасться.