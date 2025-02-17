Сибіга обговорив з главою МЗС В'єтнаму потенціал двосторонніх відносин між країнами
17 лютого 2025, 17:31
Фото: МЗС України
Обговорили, зокрема, потенціал двосторонніх відносин між країнами.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем‘єр-міністром, міністром закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Соном.
Про це у соцмережі Х повідомив Андрій Сибіга.
"У мене була розмова з Буй Тхань Соном, віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ В'єтнаму. Ми обговорили потенціал наших двосторонніх відносин та необхідність інтенсифікації діалогу на високому рівні", - написав Сибіга.
Міністр зазначив, що Україна та В'єтнам працюють над посиленням міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.