Сибіга порівняв Орбана з "посіпакою Гітлера"

Він також нагадав, що ЄС — це простір миру, який створили після Другої світової війни для того, щоб запобігти новій війні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у вибори його країни. Голова МЗС України відповів: «Вам слід боятися не України, а угорського народу».

Про це повідомив голова МЗС України в соцмережі X.

Сибіга відповів на заяву угорського міністра закордонних справ Петра Сіярто про втручання України у вибори Угорщини. На думку українського міністра, нещодавня заява Віктора Орбана про те, що він не пустить Україну до ЄС найближчі 100 років, схожі на "обмовку за Фрейдом — з відсиланням до трагічної для угорців мирної угоди, укладеної понад 100 років тому". Сибіга назвав це вершиною цинізму. Ймовірно, ідеться про Тріанонський договір між країнами Антанти та Угорщиною в Першій світовій війні, коли вона погодилася на втрату своїх територій на користь Чехословацької Республіки.

"Цю грубу правду має хтось сказати. Віктору Орбану та його команді начхати на добробут та безпеку українських угорців. Орбан просто хоче й надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та відмивати гроші через різні схеми та фонди за кордоном, щоб збудувати ще одне футбольне поле чи новий приватний зоопарк із зебрами", — написав Андрій Сибіга.