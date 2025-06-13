Тайвань вивчає досвід України у використанні морських дронів для стримування Китаю

Одна з компаній Тайваню тестує морські дрони, які в майбутньому можуть стати потужною зброєю в арсеналі острова.

Тайвань бере приклад з України й вивчає, як можна використовувати морські дрони під час відбиття можливого вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Неподалік від невеликого рибальського порту Уші одна з компаній Тайваню тестує морські дрони, які в майбутньому можуть стати потужною зброєю в арсеналі острова.

"Тайвань бере приклад з України, яка ефективно використовувала морські дрони проти росії в Чорному морі, і вивчає, як можна використовувати морські дрони як ефективний і недорогий засіб для відбиття можливого вторгнення Китаю", - додає Reuters.

Сьогодні, під тиском Сполучених Штатів Америки (США) Тайвань працює над трансформацією Збройних сил, щоб вони могли вести "асиметричну війну", використовуючи мобільну, меншу та часто дешевшу зброю.

"Безпілотні човни відіграли дуже важливу роль у війні в Україні. Безпілотні дрони, хай то човни чи підводні апарати, можуть ефективно стримувати Китай, оскільки Тайвань не є стороною, що атакує, ми є стороною, що захищається", - заявив депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) Чень Куан-тін.

Дослідницький і розробницький підрозділ Міністерства оборони Тайваню назвав план створення морських дронів "швидким й раптовим", втім наразі він має скромний бюджет у розмірі близько 26,77 млн доларів.

Водночас голова Міністерства оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що морські дрони будуть включені в додатковий пакет витрат, які оприлюднять пізніше.

Вже наступного тижня відбудеться виставка, у якій більше десятка тайванських та зарубіжних компаній продемонструють безпілотні надводні апарати, які можуть бути додані до арсеналу Тайваню.