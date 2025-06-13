Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Тайвань вивчає досвід України у використанні морських дронів для стримування Китаю

13 червня 2025, 10:55
Тайвань вивчає досвід України у використанні морських дронів для стримування Китаю
Flagmaster
Одна з компаній Тайваню тестує морські дрони, які в майбутньому можуть стати потужною зброєю в арсеналі острова.

Тайвань бере приклад з України й вивчає, як можна використовувати морські дрони під час відбиття можливого вторгнення Китаю. 

Про це повідомляє Reuters

Неподалік від невеликого рибальського порту Уші одна з компаній Тайваню тестує морські дрони, які в майбутньому можуть стати потужною зброєю в арсеналі острова. 

"Тайвань бере приклад з України, яка ефективно використовувала морські дрони проти росії в Чорному морі, і вивчає, як можна використовувати морські дрони як ефективний і недорогий засіб для відбиття можливого вторгнення Китаю", - додає Reuters.

Сьогодні, під тиском Сполучених Штатів Америки (США) Тайвань працює над трансформацією Збройних сил, щоб вони могли вести "асиметричну війну", використовуючи мобільну, меншу та часто дешевшу зброю. 

"Безпілотні човни відіграли дуже важливу роль у війні в Україні. Безпілотні дрони, хай то човни чи підводні апарати, можуть ефективно стримувати Китай, оскільки Тайвань не є стороною, що атакує, ми є стороною, що захищається", - заявив депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) Чень Куан-тін. 

Дослідницький і розробницький підрозділ Міністерства оборони Тайваню назвав план створення морських дронів "швидким й раптовим", втім наразі він має скромний бюджет у розмірі близько 26,77 млн доларів. 

Водночас голова Міністерства оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що морські дрони будуть включені в додатковий пакет витрат, які оприлюднять пізніше. 

Вже наступного тижня відбудеться виставка, у якій більше десятка тайванських та зарубіжних компаній продемонструють безпілотні надводні апарати, які можуть бути додані до арсеналу Тайваню.

Тайваньвійна в Україніморські дрони

Останні матеріали

Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла Москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла Москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється