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Тайванці масово навчаються керуванню дронами, вивчаючи досвід війни в Україні

18 червня 2026, 12:06
Тайванці масово навчаються керуванню дронами, вивчаючи досвід війни в Україні
Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images
Учасники курсу зазначають, що війна в Україні суттєво вплинула на розуміння ролі дронів у сучасних конфліктах.

Тайванці – як молодь, так і люди старшого віку – масово записуються на курси з керування дронами на тлі зростання військової загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє The Guardian.

Програма навчання була запущена у травні та стала частиною ширшої ініціативи з розвитку цивільної оборони на острові. Вона, зокрема, враховує досвід України, де безпілотники відіграють ключову роль у бойових діях з 2022 року.

Учасники курсу зазначають, що війна в Україні суттєво вплинула на розуміння ролі дронів у сучасних конфліктах. Організатори навчання підкреслюють, що мета програми – не військова підготовка цивільних, а розвиток навичок спостереження та реагування на можливі загрози.

Курси проводяться неурядовою організацією Kuma Academy. Попит на них настільки високий, що місця розписані на місяці вперед, а щомісяця навчання проходять близько 75 осіб.

За даними тайванських авіаційних органів, кількість зареєстрованих дронів на острові вже перевищила 39 тисяч. Влада також знизила мінімальний вік для реєстрації до 14 років, а в школах Тайбея почали проводити літні табори з основ дронобудування та їхнього застосування у рятувальних операціях.

В умовах можливого конфлікту з Китаєм безпілотники розглядаються як важливий інструмент для розвідки та спостереження. Водночас частина експертів наголошує на ризиках залежності від автоматизованих систем, які можуть бути вразливими до засобів радіоелектронної боротьби.

КитайдрониТайваньвійна в Україні

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