The Times назвало головні причини чому зустріч путіна і Трампа відбудеться на Алясці

Коли президент США Дональд Трамп оголосив Аляску місцем проведення саміту з кремлівським диктатором путіним, найбільше цьому зрадів республіканський губернатор цього великого штату Майк Данліві.

Про це пише The Times.

"Аляска - найстратегічніше місце у світі: вона розташована на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі і Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють росію від Аляски - жодне інше місце не грає такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві", - заявив тоді Данліві.

У матеріалі йдеться про те, що, на відміну від інших обговорюваних варіантів місця зустрічі, саміт на американській території дає путіну ще одну важливу перевагу: він не ризикує бути заарештованим за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом, оскільки США не визнають юрисдикції цього органу в Гаазі.