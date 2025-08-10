The Times назвало головні причини чому зустріч путіна і Трампа відбудеться на Алясці
10 серпня 2025, 10:23
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
путін не ризикує бути заарештованим за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом, оскільки США не визнають юрисдикції цього органу в Гаазі
Коли президент США Дональд Трамп оголосив Аляску місцем проведення саміту з кремлівським диктатором путіним, найбільше цьому зрадів республіканський губернатор цього великого штату Майк Данліві.
Про це пише The Times.
"Аляска - найстратегічніше місце у світі: вона розташована на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі і Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють росію від Аляски - жодне інше місце не грає такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві", - заявив тоді Данліві.
У матеріалі йдеться про те, що, на відміну від інших обговорюваних варіантів місця зустрічі, саміт на американській території дає путіну ще одну важливу перевагу: він не ризикує бути заарештованим за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом, оскільки США не визнають юрисдикції цього органу в Гаазі.
Крім того, згадується і той факт, що колись Аляска була російською землею - або, принаймні, "крихким форпостом російської імперії".
ЗМІ пише, що, оскільки на майбутньому саміті, найімовірніше, обговорюватимуть "обмін територіями" між москвою і Києвом, путін матиме привід згадати рішення свого далекого попередника, імператора Олександра II, продати Аляску Америці 1867 року за 7,2 мільйона доларів - по два центи за акр.
"З давніх часів вибір місця зустрічі імператорів, королів і полководців, що змагаються, мав величезне символічне значення. Особливо це стосувалося зустрічей президентів США і радянських, а пізніше - російських лідерів", - підкреслює журналіст Пітер Конраді.
Для Трампа важливо, що путін їде до США, а не навпаки, незважаючи на семигодинний переліт. Як господар він також отримав привілей першим оголосити про зустріч - зрозуміло, на своїй платформі Truth Social.
кремль незабаром підтвердив саміт, назвавши вибір Аляски "цілком логічним" і запросивши Трампа на відповідну зустріч у росії - у москві або, можливо, у Владивостоці. Там, на думку російської сторони, лідери зможуть обговорити економічне співробітництво в прикордонних регіонах.
Російські держЗМІ передбачувано назвали зустріч тріумфом путіна і нібито передвісником поразки президента України Володимира Зеленського, якого виключили з тристороннього формату.