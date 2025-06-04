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TikTok заблокував хештег з екстремальними порадами про схуднення під тиском регуляторів

04 червня 2025, 11:34
TikTok заблокував хештег з екстремальними порадами про схуднення під тиском регуляторів
Фото: з вільного доступу
Під хештегом #skinnytok, який набрав понад 500 млн переглядів у TikTok, публікували відео про схуднення.
Після розслідування європейських регуляторів TikTok заблокував пошук за запитом #skinnytok у всьому світі.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Під хештегом #skinnytok, який набрав понад 500 млн переглядів у TikTok, публікували відео про схуднення. Користувачі пропагували екстремальні дієти та давали поради, як досягти результатів. Це привернуло увагу французького цифрового регулятора Arcom та Європейської Комісії.
 
Комісар ЄС із захисту прав споживачів Майк Макграт та головний виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу обговорили питання відповідальності платформи за захист від шкідливого впливу хештегу #skinnytok 30 травня.
 
Речник TikTok Паоло Ганіно 2 червня заявив: "Ми заблокували результати пошуку за запитом #skinnytok, оскільки його почали пов'язувати з нездоровим контентом про схуднення".
 
За його словами, цей крок є частиною "регулярного перегляду" заходів безпеки TikTok "для врахування ризиків, що змінюються". Відтепер пошук за хештегом веде до посилання на підтримку психологічно здоров'я.
 
На момент написання новини пошук за хештегом уже недоступний в Україні. Соцмережа пропонує перейти на сторінку з інформацією про розлади харчової поведінки та інструкцією, як отримати допомогу.
війна в Україніросія окупантиTikTok

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