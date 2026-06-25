Торгова угода ЄС і США перейшла до етапу виконання

Рада ЄС схвалила регуляторні акти для реалізації домовленостей зі США.

Рада Європейського Союзу фінально схвалила два регуляторні акти, які дозволяють реалізувати положення рамкової торгової угоди зі США.

Про це поінформували у пресслужбі Ради ЄС.

Ухвалені документи передбачають скасування частини європейських мит на американські товари, надання преференційного доступу для окремих видів морепродуктів і сільськогосподарської продукції зі США, а також продовження безмитного режиму для імпорту лобстерів.

Водночас угода містить захисні механізми, які дозволять ЄС реагувати у разі різкого зростання імпорту або порушення зобов’язань з боку США.

Міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Міхаель Даміанос, який головує в Раді ЄС, заявив, що союз прагне поєднати відкритість торгівлі з захистом власних інтересів.

"Ці заходи забезпечують стабільні й передбачувані торговельні потоки зі США, але водночас дозволяють ЄС швидко й пропорційно реагувати у разі порушення домовленостей або загрози для інтересів", – зазначив він.