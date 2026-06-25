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Торгова угода ЄС і США перейшла до етапу виконання

25 червня 2026, 16:19
Торгова угода ЄС і США перейшла до етапу виконання
Фото: atn.ua
Рада ЄС схвалила регуляторні акти для реалізації домовленостей зі США.

Рада Європейського Союзу фінально схвалила два регуляторні акти, які дозволяють реалізувати положення рамкової торгової угоди зі США. 

Про це поінформували у пресслужбі Ради ЄС.

Ухвалені документи передбачають скасування частини європейських мит на американські товари, надання преференційного доступу для окремих видів морепродуктів і сільськогосподарської продукції зі США, а також продовження безмитного режиму для імпорту лобстерів.

Водночас угода містить захисні механізми, які дозволять ЄС реагувати у разі різкого зростання імпорту або порушення зобов’язань з боку США.

Міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Міхаель Даміанос, який головує в Раді ЄС, заявив, що союз прагне поєднати відкритість торгівлі з захистом власних інтересів.

"Ці заходи забезпечують стабільні й передбачувані торговельні потоки зі США, але водночас дозволяють ЄС швидко й пропорційно реагувати у разі порушення домовленостей або загрози для інтересів", – зазначив він.

 
СШАЄвросоюз

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